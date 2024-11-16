У Грузії офіційно оголосили про перемогу партії «Грузинська мрія», біля будівлі ЦВК відбулися сутички — відео

Під час оголошення офіційних результатів біля будівлі ЦВК відбувалася акція протесту опозиції, громадських організацій та студентів.

16 листопада Центральна виборча комісія Грузії офіційно оголосила про перемогу партії «Грузинська мрія» на парламентських виборах.

На початку засідання голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою.

За даними ЦВК, правляча партія «Грузинська мрія» офіційно отримала на парламентських виборах із 53,9% голосів Також прохідний бар’єр у 5% подолали чотири опозиційні партії:

«Коаліція за зміни» – 11,03%, 19 мандатів,

«Єдність – Національний рух» – 10,17%, 16 мандатів,

«Сильна Грузія» – 8,81%, 14 мандатів,

«Гахарія за Грузію» – 7,78%, 12 мандатів.

Відомо, що під час оголошення офіційних результатів біля стін будівлі ЦВК відбувалася акція протесту опозиції, громадських організацій та студентів. Вони вимагали провести повторні вибори.

Також біля будівлі ЦВК відбулися сутички.

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