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В Грузии официально объявили о победе партии «Грузинская мечта», возле здания ЦИК произошли столкновения — видео

12:34, 16 ноября 2024
Во время оглашения официальных результатов возле здания ЦИК проходила акция протеста оппозиции, общественных организаций и студентов.
В Грузии официально объявили о победе партии «Грузинская мечта», возле здания ЦИК произошли столкновения — видео
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16 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии официально объявила о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

В ​начале заседания главу Центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили облили черной краской.

По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» официально получила на парламентских выборах 53,9% голосов. Также проходной барьер в 5% преодолели четыре оппозиционные партии:

«Коалиция за изменения» – 11,03%, 19 мандатов,

«Единство – Национальное движение» – 10,17%, 16 мандатов,

«Сильная Грузия» – 8,81%, 14 мандатов,

«Гахария за Грузию» – 7,78%, 12 мандатов.

Известно, что во время оглашения официальных результатов у стен здания ЦИК проходила акция протеста оппозиции, общественных организаций и студентов. Они потребовали провести повторные выборы.

Также у здания ЦИК произошли потасовки.

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Грузия

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