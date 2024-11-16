Звонок Шольца Путину был согласован с Байденом, Макроном и Стармером, — Bild

По данным источника, разговор Шольца с Путиным был согласован с партнерами.

Фото: AP

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину был согласован с некоторыми западными лидерами. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«Разговор Путина-Шольца также был согласован с партнерами в формате четырех, когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине», — утверждает издание.

По газета добавляет, что о предстоящем разговоре также был проинформирован Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Шольц в телефонном разговоре с путиным призвал вывести войска из Украины и сесть за стол переговоров.

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