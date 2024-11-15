Шольц после разговора с путиным позвонил Туску

По словам Туска, Шольц рассказал ему о своем разговоре с путиным.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после первого за два года разговора по путиным позвонил премьеру Польши Дональду Туску. Об этом польский премьер сообщил в соцсети Х.

По словам Туска, Шольц рассказал ему о своем разговоре с путиным.

«Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины», - отметил премьер Польши.

Ранее сообщалось, что Шольц в телефонном разговоре с путиным призвал вывести войска из Украины и сесть за стол переговоров.

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