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Шольц після розмови з путіним зателефонував Туску

21:08, 15 листопада 2024
За словами Туска, Шольц розповів йому про свою розмову з путіним.
Шольц після розмови з путіним зателефонував Туску
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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після першої за два роки розмови путіним зателефонував прем’єру Польщі Дональду Туску. Про це польський прем'єр повідомив у соцмережі Х.

За словами Туска, Шольц розповів йому про свою розмову з путіним.

«Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі: нічого про Україну без України», - зазначив прем'єр Польщі.

Раніше ми писали, що Шольц у телефонній розмові з путіним закликав вивести війська з України та сісти за стіл переговорів.

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путін Олаф Шольц

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