Шольц після розмови з путіним зателефонував Туску

За словами Туска, Шольц розповів йому про свою розмову з путіним.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після першої за два роки розмови путіним зателефонував прем’єру Польщі Дональду Туску. Про це польський прем'єр повідомив у соцмережі Х.

За словами Туска, Шольц розповів йому про свою розмову з путіним.

«Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі: нічого про Україну без України», - зазначив прем'єр Польщі.

Раніше ми писали, що Шольц у телефонній розмові з путіним закликав вивести війська з України та сісти за стіл переговорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.