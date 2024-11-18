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Не передані, нерозподілені, нерозглянуті – що відбувається зі справами ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва

11:17, 18 листопада 2024
Десятки тисяч справ ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва досі не передано в нові суди для розгляду.
Не передані, нерозподілені, нерозглянуті – що відбувається зі справами ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва
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Справи ліквідованого 13 грудня 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва, які мали бути передані для розгляду в інші окружні адміністративні суди, досі не відправлені з Києва, нерозподілені та нерозглянуті.

Про це «Судово-юридичній газеті» повідомили окружні адміністративні суди, які власне мають отримати, розподілити та розглянути справи ліквідованого ОАС міста Києва.

Нагадаємо, що ще 16 вересня 2024 року Державна судова адміністрація на виконання закону № 10244, який стосувався долі ще нерозподілених та нерозглянутих Київським окружним адміністративним судом справ ОАС міста Києва, затвердила Порядок передачі судових справ ОАС міста Києва в інші суди.

Згідно до Порядку, 20 002 справи, які переважно відносяться до категорії соціальних спорів, мали бути передані у 22 окружних адміністративних суди, відповідно до їх наявного навантаження на суддів та кадрового потенціалу.

Більшість справ мають дістатися Донецькому окружному адміністративному суду (5 190 справ), Луганському окружному адміністративному суду (2 862 справи) та Дніпропетровському окружному адміністративному суду (1 442 справи).

Однак, 8 листопада 2024 року Донецький окружний адміністративний суд повідомив «Судово-юридичній газеті», що не отримував справи ліквідованого ОАС міста Києва.

Крім того, 14 листопада Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив «Судово-юридичній газеті», що справи ліквідованого ОАС міста Києва у суд також не надходили.

Таким чином, попри чинний закон та затверджений Порядок передачі судових справ, справи ОАС міста Києва досі не передано в окружні адміністративні суди, а відтак справи нерозподілені та нерозглянуті визначеними для цього судами.

Автор В’ячеслав Хрипун

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