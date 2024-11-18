Не переданы, не распределены, не рассмотрены – что происходит с делами ликвидированного Окружного административного суда города Киева

Десятки тысяч дел ликвидированного Окружного административного суда города Киева до сих пор не переданы в новые суды для рассмотрения.

Дела ликвидированного 13 декабря 2022 года Окружного административного суда города Киева, которые должны были быть переданы для рассмотрения в другие окружные административные суды, до сих пор не отправлены из Киева, не распределены и не рассмотрены.

Об этом «Судебно-юридической газете» сообщили окружные административные суды, которые должны получить, распределить и рассмотреть дела ликвидированного ОАС города Киева.

Напомним, что еще 16 сентября 2024 года Государственная судебная администрация в исполнение закона № 10244, который касается судьбы еще нераспределенных и нерассмотренных Киевским окружным административным судом дел ОАС города Киева, утвердила Порядок передачи судебных дел ОАС города Киева в другие суды.

Согласно Порядку, 20 002 дела, преимущественно относящихся к категории социальных споров, должны быть переданы в 22 окружных административных суда, в соответствии с имеющейся в них нагрузкой на судей и кадровой ситуацией.

Большинство дел должны достаться Донецкому окружному административному суду (5 190 дел), Луганскому окружному административному суду (2 862 дела) и Днепропетровскому окружному административному суду (1 442 дела).

8 ноября 2024 года Донецкий окружной административный суд сообщил «Судебно-юридической газете», что до сих пор не получал дела ликвидированного ОАС города Киева.

Кроме того, 14 ноября Днепропетровский окружной административный суд сообщил «Судебно-юридической газете», что дела ликвидированного ОАС города Киева в суд также еще не поступали.

Таким образом, несмотря на действующий закон и утвержденный Порядок передачи судебных дел, дела ОАС города Киева до сих пор не переданы в окружные административные суды, а значит, дела все еще не распределены и не рассмотрены определенными для этого судами.

Автор Вячеслав Хрипун

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