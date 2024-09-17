Затверджено Порядок передачі справ Окружного адміністративного суду міста Києва до інших судів – текст

Справи ліквідованого ОАС міста Києва їдуть в регіони, а відмова суду від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація 16 вересня 2024 року затвердила Порядок передачі судових справ, нерозглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва

«Судово-юридична газета» раніше вже повідомляла про основні нюанси зазначеного Порядку.

Так, згідно до Порядку, нерозподілені досі справи ліквідованого ОАС міста Києва, будуть розподілені між іншими окружними адміністративними судами згідно до навантаження на суди та суддів.

Справи ОАС міста Києва будуть розподілені між 22 окружними адміністративними судами країни.

Більшість справ ОАС міста Києва дістануться двом судам – Донецькому окружному адміністративному суду та Луганському окружному адміністративному суду.

Донецький окружний адміністративний суд – отримає 5 190 справ (25,95% усіх справ ОАС міста Києва)

Луганський окружний адміністративний суд - отримає 2 862 справи (14,31%)

Також, ще одну велику «партію» справ ліквідованого ОАС міста Києва отримає Дніпропетровський окружний адміністративний суд - 1 442 справи (7,21%).

Всього розподілити планується 20 002 справи.

Відповідно, не будуть розподілені на інші суди справи ліквідованого ОАС міста Києва, які:

вже розподілені на суддів Київського окружного адміністративного суду

справи, сторонами в яких є органи центральної влади, розташовані у Києві (виключна підсудність)

справи, які містять державну таємницю

Таким чином, вимоги Порядку не поширюються на судові справи:

нерозглянуті ОАСК, які передані КОАС та розподілені між суддями КОАС підсудність яких визначена частиною першою статті 27, частиною третьою статті 276, статтями 2891 , 2894 Кодексу адміністративного судочинства України; з вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, у справах розглянутих ОАСК

Відмова суду від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

З повним текстом Порядку передачі судових справ, нерозглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва можна ознайомитися нижче.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва ліквідовано указом Президента 13 грудня 2022 року. Справи, які не розглянув на момент ліквідації ОАС міста Києва, були передані для розгляду в Київський окружний адміністративний суд (КОАС). Для розгляду справ, які раніше були підсудні ОАС міста Києва, влада запланувала створити Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС) та Вищий адміністративний суд (ВАС).

Однак зазначені суди вчасно створені так і не були.

У підсумку, лише у липні 2024 року Верховна Ради прийняла закон № 10244, який передбачав передачу справ ліквідованого ОАС міста Києва у інші окружні адміністративні суди. 5 серпня закон підписав Президент.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.