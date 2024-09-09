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Нерозподілені справи ліквідованого ОАС міста Києва будуть розподілені між іншими судами згідно до навантаження на суди та суддів: список судів

09:00, 9 вересня 2024
ДСА розробила «Порядок передачі судових справ» ліквідованого ОАС міста Києва – більшість справ отримають Донецький та Луганський окружні адміністративні суди.
Нерозподілені справи ліквідованого ОАС міста Києва будуть розподілені між іншими судами згідно до навантаження на суди та суддів: список судів
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Державна судова адміністрація 4 вересня 2024 року на нараді з головами адміністративних судів та представниками РСУ представила «Порядок передачі судових справ, нерозглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва».

Згідно до Порядку, нерозподілені досі справи ліквідованого ОАС міста Києва, будуть розподілені між іншими окружними адміністративними судами згідно до навантаження на суди та суддів.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва ліквідовано указом Президента 13 грудня 2022 року. Справи, які не розглянув на момент ліквідації ОАС міста Києва, були передані для розгляду в Київський окружний адміністративний суд (КОАС). Для розгляду справ, які раніше були підсудні ОАС міста Києва, влада запланувала створити Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС) та Вищий адміністративний суд (ВАС).

Втім, ані створити нові суди, ані забезпечити швидкий розгляд десятків тисяч справ, що були у провадженні ОАС міста Києва, з різних причин не вдалося.

У підсумку, лише у липні 2024 року Верховна Ради прийняла закон № 10244, який передбачав передачу справ ліквідованого ОАС міста Києва у інші окружні адміністративні суди. 5 серпня закон підписав Президент.

Відповідно до закону, протягом 60 днів з дня опублікування закону, ДСА мала затвердити порядок передачі справ ОАС міста Києва в інші суди.

При цьому, судом апеляційної інстанції щодо всіх справ, підсудних окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, та переданих на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам України відповідно до прийнятого закону, є столичний Шостий апеляційний адміністративний суд.

Порядок передачі справ ОАС міста Києва

Як зазначено у «Порядку передачі судових справ», під час процедури передачі справ будуть використовуватися наступні принципи автоматичного розподілу:

  1. Розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30.
  2. Розподіл судових справ, які не розглянуті Окружним адміністративним судом міста Києва та передані до Київського міського окружного адміністративного суду, але не розподілені між суддями, передаються на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам України шляхом їх автоматичного розподілу між цими судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ.
  3. Автоматизований розподіл судових справ, що підлягають передачі судам, здійснюється на підставі Інформації про показники часу сформованої за даними останньої звітності судів щодо здійснення судочинства.
  4. Визначення суду здійснюється відповідно до квоти (точної кількості справ) на кожен суд, на підставі дефініції коефіцієнта навантаження суду відповідно до Інформації про показники часу.
  5. Визначення суду для розгляду конкретних судових справ, в тому числі поєднаних судових справ здійснюється в базі даних шляхом пакетного автоматизованого розподілу судових справ, без урахування складності справи.
  6. Процес обрання цільового суду на окрему судову справу відбувається по випадковому числу (від 1 до кількості судів з квотою більше 0).

Протокол розподілу судових справ

       За результатами здійсненого автоматизованого розподілу судових справ, в базі даних автоматично створюється Протокол. У Протоколі містяться такі відомості:

  1. дата, час початку та закінчення автоматизованого розподілу
  2. перелік справ для розподілу (номер судової справи (єдиний унікальний номер судової справи, номер провадження (за наявності)), ідентифікатор справи, дата надходження, тип картки справи (Справа/КДМ)), ознака поєднаних справ/КДМ
  3. інформація про визначення списку судів для участі в автоматизованому розподілі, із вказанням відсоткового співвідношення кількості справ на кожен суд, числове значення квоти (кількості справ) на кожен суд згідно з відсотковим співвідношенням
  4. інформація про визначення суду по кожній справі із переліку наборів даних (із зазначенням переліку судів, які брали участь у розподілі даної справи, максимуму випадкового числа (від 1 до n), саме випадкове число)
  5. перелік інших справ для передачі у зв`язку з поєднанням
  6. прізвище, ініціали та посада уповноваженої особи

Після завершення автоматизованого розподілу судових справ, судові справи передаються до судів, визначених за результатами автоматизованого розподілу.

Яким судам дістануться справи ОАС міста Києва

Справи ОАС міста Києва будуть розподілені між 22 окружними адміністративними судами країни.

Всього розподілити планується 20 002 справи.

Не буде здійснено розподіл справ ліквідованого суду на Київський окружний адміністративний суд, який вже і так має тисячі нерозглянутих справ ОАС Києва та на Херсонський окружний адміністративний суд, який, з не зовсім зрозумілих причин, досі не відновив свою процесуальну діяльність.

Зазначимо, що більшість справ, що будуть передані в інші окружні адміністративні суди, будуть розглядатися судами в письмовому провадженні.

Більшість справ ОАС міста Києва дістануться двом судам – Донецькому окружному адміністративному суду та Луганському окружному адміністративному суду.  

Донецький окружний адміністративний суд – отримає 5 190 справ (25,95% усіх справ ОАС міста Києва)

Луганський окружний адміністративний суд -  отримає 2 862 справи (14,31%)

Дніпропетровський окружний адміністративний суд1 442 справи (7,21%)

Львівський окружний адміністративний суд956 справ (4,78%)

Запорізький окружний адміністративний суд926 (4,63%)

Івано-Франківський окружний адміністративний суд902 (4,51%)

Одеський окружний адміністративний суд756 (3,78%)

Вінницький окружний адміністративний суд738 (3,69%)

Харківський окружний адміністративний суд722 (3,61%)

Сумський окружний адміністративний суд646 (3,23%)

Кіровоградський окружний адміністративний суд604 (3,02%)

Полтавський окружний адміністративний суд576 (2,88%)

Волинський окружний адміністративний суд518 (2,59%)

Рівненський окружний адміністративний суд458 (2,29%)

Житомирський окружний адміністративний суд422 (2,11%)

Закарпатський окружний адміністративний суд418 (2,09%)

Миколаївський окружний адміністративний суд380 (1,90%)

Чернівецький окружний адміністративний суд368 (1,84%)

Хмельницький окружний адміністративний суд326 (1,63%)

Черкаський окружний адміністративний суд302 (1,51%)

Тернопільський окружний адміністративний суд278 (1,39%)

Чернігівський окружний адміністративний суд212 (1,06%)

З повними даними щодо розподілу справ ОАС м. Києва на окружні адміністративні суди, можна ознайомитися в таблиці нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Нерозподілені справи ліквідованого ОАС міста Києва будуть розподілені між іншими судами згідно до навантаження на суди та суддів: список судів

ДСА розробила «Порядок передачі судових справ» ліквідованого ОАС міста Києва – більшість справ отримають Донецький та Луганський окружні адміністративні суди.

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