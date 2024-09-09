Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Нераспределенные дела ликвидированного ОАС города Киева будут распределены между другими судами согласно нагрузке на суды и судей: список судов

09:00, 9 сентября 2024
ГСА разработала «Порядок передачи судебных дел» ликвидированного ОАС Киева – большинство дел получат Донецкий и Луганский окружные административные суды.
Нераспределенные дела ликвидированного ОАС города Киева будут распределены между другими судами согласно нагрузке на суды и судей: список судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация 4 сентября 2024 года на совещании с председателями административных судов и представителями Совет судей Украины представила «Порядок передачи судебных дел, не рассмотренных Окружным административным судом города Киева».

Согласно Порядку, нераспределенные до сих пор дела ликвидированного ОАС города Киева будут распределены между другими окружными административными судами согласно нагрузке на суды и судей. 

Напомним, что Окружной административный суд города Киева был ликвидирован указом Президента 13 декабря 2022 года. Дела, которые не были рассмотрены на момент ликвидации ОАС города Киева, были переданы для рассмотрения в Киевский окружной административный суд (КОАС). Для рассмотрения дел, ранее подсудных ОАС города Киева, власти запланировали создать Киевский городской окружной административный суд (КМОАС) и Высший административный суд (ВАС).

Впрочем, ни создать новые суды, ни обеспечить скорейшее рассмотрение десятков тысяч дел, которые были в производстве ОАС города Киева, по разным причинам не удалось.

В итоге только в июле 2024 года Верховная Рада приняла закон № 10244, который предусматривал передачу дел ликвидированного ОАС города Киева в другие окружные административные суды. 5 августа закон подписал Президент.

Согласно закону, в течение 60 дней со дня опубликования закона ГСА должна была утвердить порядок передачи дел ОАС города Киева в другие суды.

При этом судом апелляционной инстанции по всем делам, подсудным окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, и переданных на рассмотрение и решение другим окружным административным судам Украины в соответствии с принятым законом, является столичный Шестой апелляционный административный суд.

Порядок передачи дел ОАС Киева

Как отмечено в «Порядке передачи судебных дел», при процедуре передачи дел будут использоваться следующие принципы автоматического распределения:

  1. Распределение судебных дел осуществляется автоматизированной системой в соответствии с Положением об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденным решением Совета судей Украины от 26.11.2010 № 30.
  1. Распределение судебных дел, которые не рассмотрены Окружным административным судом города Киева и переданы в Киевский городской окружной административный суд, но не распределены между судьями, передаются на рассмотрение и решение другим окружным административным судам Украины путем их автоматического распределения между этими судами с учетом нагрузки, по принципу случайности и в соответствии с хронологическим поступлением дел.
  1. Автоматизированное распределение судебных дел, подлежащих передаче судам, осуществляется на основании информации о показателях времени сформированной по данным последней отчетности судов относительно осуществления судопроизводства.
  1. Определение суда осуществляется в соответствии с квотой (точного количества дел) на каждый суд, на основании дефиниции коэффициента погрузки суда в соответствии с Информацией о показателях времени.
  1. Определение суда для рассмотрения конкретных судебных дел, в том числе совмещенных судебных дел, осуществляется в базе данных путем пакетного автоматизированного распределения судебных дел, без учета сложности дела.
  1. Процесс избрания целевого суда в отдельное судебное дело происходит по случайному числу (от 1 до количества судов с квотой более 0).

Протокол распределения судебных дел

       По результатам осуществленного автоматизированного распределения судебных дел в базе данных автоматически создается Протокол. В Протоколе содержатся следующие сведения:

  1. дата, время начала и окончания автоматизированного распределения
  1. перечень дел для распределения (номер судебного дела (единственный уникальный номер судебного дела, номер производства (при наличии)), идентификатор дела, дата поступления, тип карты дела (Дело/КГМ)), признак совмещенных дел/КГМ
  1. информация об определении списка судов для участия в автоматизированном распределении с указанием процентного соотношения количества дел на каждый суд, числовое значение квоты (количества дел) на каждый суд согласно процентному соотношению
  1. информация об определении суда по каждому делу из перечня наборов данных (с указанием перечня судов, участвовавших в распределении данного дела, максимума случайного числа (от 1 до n), самое случайное число)
  1. список других дел для передачи в связи с сочетанием
  1. фамилия, инициалы и должность уполномоченного лица

После завершения автоматизированного распределения судебных дел судебные дела передаются в суды, определенные по результатам автоматизированного распределения.

Каким судам достанутся дела ОАС Киева

Дела ОАС города Киева будут распределены между 22 окружными административными судами страны.

Всего распределить планируется 20 002 дела.

Не будет осуществлено распределение дел ликвидированного суда на Киевский окружной административный суд, который уже и так имеет тысячи нерассмотренных дел ОАС Киева и на Херсонский окружной административный суд, который, по не совсем понятным причинам, до сих пор не возобновил свою процессуальную деятельность.

Отметим, что большинство дел, передаваемых в другие окружные административные суды, будут рассматриваться судами в письменном производстве.

Большинство дел ОАС города Киева достанутся двум судам – Донецкому окружному административному суду и Луганскому окружному административному суду

Донецкий окружной административный суд – получит 5 190 дел (25,95% всех дел ОАС города Киева)

Луганский окружной административный суд – получит 2 862 дела (14,31%)

Днепропетровский окружной административный суд – 1 442 дела (7,21%)

Львовский окружной административный суд956 дел (4,78%)

Запорожский окружной административный суд926 (4,63%)

Ивано-Франковский окружной административный суд902 (4,51%)

Одесский окружной административный суд756 (3,78%)

Винницкий окружной административный суд738 (3,69%)

Харьковский окружной административный суд722 (3,61%)

Сумской окружной административный суд646 (3,23%)

Кировоградский окружной административный суд604 (3,02%)

Полтавский окружной административный суд576 (2,88%)

Волынский окружной административный суд518 (2,59%)

Ровенский окружной административный суд458 (2,29%)

Житомирский окружной административный суд422 (2,11%)

Закарпатский окружной административный суд418 (2,09%)

Николаевский окружной административный суд380 (1,90%)

Черновицкий окружной административный суд368 (1,84%)

Хмельницкий окружной административный суд326 (1,63%)

Черкасский окружной административный суд302 (1,51%)

Тернопольский окружной административный суд278 (1,39%)

Черниговский окружной административный суд212 (1,06%)

С полными данными относительно распределения дел ОАС г. Киева на окружные административные суды можно ознакомиться в таблице ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нераспределенные дела ликвидированного ОАС города Киева будут распределены между другими судами согласно нагрузке на суды и судей: список судов

ГСА разработала «Порядок передачи судебных дел» ликвидированного ОАС Киева – большинство дел получат Донецкий и Луганский окружные административные суды.

Минфин не контролирует планы ревизий Аудитслужбы, и она может ревизовать любое бюджетное учреждение по своему усмотрению – ответ Минфина

Госаудитслужба может проводить ревизии в судах и других органах власти без согласования с Минфином – Минфин.

Конкурс в апелляционные суды: тестирование в сентябре-октябре, собеседования в 2025 году – они продлятся 9 месяцев

В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

В Комитете правовой политики не оставляют идеи создать военные суды, хотя неизвестно, где взять под них бюджет

Финансово-экономическое обоснование под идею создать военные суды пока неизвестно.

Министерство юстиции ждет перезагрузка – Ольга Стефанишина

Новый министр юстиции рассказала, что будет дальше с Минюстом, но вопрос состоит также в том, сможет ли сама Ольга Стефанишина им эффективно управлять.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду