Нераспределенные дела ликвидированного ОАС города Киева будут распределены между другими судами согласно нагрузке на суды и судей: список судов

ГСА разработала «Порядок передачи судебных дел» ликвидированного ОАС Киева – большинство дел получат Донецкий и Луганский окружные административные суды.

Государственная судебная администрация 4 сентября 2024 года на совещании с председателями административных судов и представителями Совет судей Украины представила «Порядок передачи судебных дел, не рассмотренных Окружным административным судом города Киева».

Согласно Порядку, нераспределенные до сих пор дела ликвидированного ОАС города Киева будут распределены между другими окружными административными судами согласно нагрузке на суды и судей.

Напомним, что Окружной административный суд города Киева был ликвидирован указом Президента 13 декабря 2022 года. Дела, которые не были рассмотрены на момент ликвидации ОАС города Киева, были переданы для рассмотрения в Киевский окружной административный суд (КОАС). Для рассмотрения дел, ранее подсудных ОАС города Киева, власти запланировали создать Киевский городской окружной административный суд (КМОАС) и Высший административный суд (ВАС).

Впрочем, ни создать новые суды, ни обеспечить скорейшее рассмотрение десятков тысяч дел, которые были в производстве ОАС города Киева, по разным причинам не удалось.

В итоге только в июле 2024 года Верховная Рада приняла закон № 10244, который предусматривал передачу дел ликвидированного ОАС города Киева в другие окружные административные суды. 5 августа закон подписал Президент.

Согласно закону, в течение 60 дней со дня опубликования закона ГСА должна была утвердить порядок передачи дел ОАС города Киева в другие суды.

При этом судом апелляционной инстанции по всем делам, подсудным окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, и переданных на рассмотрение и решение другим окружным административным судам Украины в соответствии с принятым законом, является столичный Шестой апелляционный административный суд.

Порядок передачи дел ОАС Киева

Как отмечено в «Порядке передачи судебных дел», при процедуре передачи дел будут использоваться следующие принципы автоматического распределения:

Распределение судебных дел осуществляется автоматизированной системой в соответствии с Положением об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденным решением Совета судей Украины от 26.11.2010 № 30.

Распределение судебных дел, которые не рассмотрены Окружным административным судом города Киева и переданы в Киевский городской окружной административный суд, но не распределены между судьями, передаются на рассмотрение и решение другим окружным административным судам Украины путем их автоматического распределения между этими судами с учетом нагрузки, по принципу случайности и в соответствии с хронологическим поступлением дел.

Автоматизированное распределение судебных дел, подлежащих передаче судам, осуществляется на основании информации о показателях времени сформированной по данным последней отчетности судов относительно осуществления судопроизводства.

Определение суда осуществляется в соответствии с квотой (точного количества дел) на каждый суд, на основании дефиниции коэффициента погрузки суда в соответствии с Информацией о показателях времени.

Определение суда для рассмотрения конкретных судебных дел, в том числе совмещенных судебных дел, осуществляется в базе данных путем пакетного автоматизированного распределения судебных дел, без учета сложности дела.

Процесс избрания целевого суда в отдельное судебное дело происходит по случайному числу (от 1 до количества судов с квотой более 0).

Протокол распределения судебных дел

По результатам осуществленного автоматизированного распределения судебных дел в базе данных автоматически создается Протокол. В Протоколе содержатся следующие сведения:

дата, время начала и окончания автоматизированного распределения

перечень дел для распределения (номер судебного дела (единственный уникальный номер судебного дела, номер производства (при наличии)), идентификатор дела, дата поступления, тип карты дела (Дело/КГМ)), признак совмещенных дел/КГМ

информация об определении списка судов для участия в автоматизированном распределении с указанием процентного соотношения количества дел на каждый суд, числовое значение квоты (количества дел) на каждый суд согласно процентному соотношению

информация об определении суда по каждому делу из перечня наборов данных (с указанием перечня судов, участвовавших в распределении данного дела, максимума случайного числа (от 1 до n), самое случайное число)

список других дел для передачи в связи с сочетанием

фамилия, инициалы и должность уполномоченного лица

После завершения автоматизированного распределения судебных дел судебные дела передаются в суды, определенные по результатам автоматизированного распределения.

Каким судам достанутся дела ОАС Киева

Дела ОАС города Киева будут распределены между 22 окружными административными судами страны.

Всего распределить планируется 20 002 дела.

Не будет осуществлено распределение дел ликвидированного суда на Киевский окружной административный суд, который уже и так имеет тысячи нерассмотренных дел ОАС Киева и на Херсонский окружной административный суд, который, по не совсем понятным причинам, до сих пор не возобновил свою процессуальную деятельность.

Отметим, что большинство дел, передаваемых в другие окружные административные суды, будут рассматриваться судами в письменном производстве.

Большинство дел ОАС города Киева достанутся двум судам – Донецкому окружному административному суду и Луганскому окружному административному суду.

Донецкий окружной административный суд – получит 5 190 дел (25,95% всех дел ОАС города Киева)

Луганский окружной административный суд – получит 2 862 дела (14,31%)

Днепропетровский окружной административный суд – 1 442 дела (7,21%)

Львовский окружной административный суд – 956 дел (4,78%)

Запорожский окружной административный суд – 926 (4,63%)

Ивано-Франковский окружной административный суд – 902 (4,51%)

Одесский окружной административный суд – 756 (3,78%)

Винницкий окружной административный суд – 738 (3,69%)

Харьковский окружной административный суд – 722 (3,61%)

Сумской окружной административный суд – 646 (3,23%)

Кировоградский окружной административный суд – 604 (3,02%)

Полтавский окружной административный суд – 576 (2,88%)

Волынский окружной административный суд – 518 (2,59%)

Ровенский окружной административный суд – 458 (2,29%)

Житомирский окружной административный суд – 422 (2,11%)

Закарпатский окружной административный суд – 418 (2,09%)

Николаевский окружной административный суд – 380 (1,90%)

Черновицкий окружной административный суд – 368 (1,84%)

Хмельницкий окружной административный суд – 326 (1,63%)

Черкасский окружной административный суд – 302 (1,51%)

Тернопольский окружной административный суд – 278 (1,39%)

Черниговский окружной административный суд – 212 (1,06%)

С полными данными относительно распределения дел ОАС г. Киева на окружные административные суды можно ознакомиться в таблице ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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