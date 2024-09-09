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Пятно с загрязнением из Десны, которое движется к Киеву, может представлять угрозу для 60% города

08:07, 9 сентября 2024
Светлана Гринчук отметила, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним.
Пятно с загрязнением из Десны, которое движется к Киеву, может представлять угрозу для 60% города
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В настоящее время пятно загрязнения из Десны может достичь Киева, а это угроза для 60% города, говорят в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В то же время, как отмечают специалисты, ситуация по загрязнению рек Сейм и Десна находится под постоянным контролем всех органов власти в соответствии с их компетенциями. Лаборатории продолжают проводить ежедневный мониторинг водных ресурсов рек в Киеве и области, Черниговской и Сумской областях.

И.о. главы Госэкологической инспекции Украины Игорь Зубович отметил, что ситуация, которую считают наиболее серьезной – это водозабор города Киева. По его словам, были отобраны все пробы и передано их на водоканалы. Водоканалы же в свою очередь проанализировали их и есть понимание, что даже если и будет такая загрязненная вода, которую отбирали (но еще на Черниговщине, где она пошла), то они ее переработают. Возможно, понадобится немного больше реагентов, добавил он.

Именно с Десны водозаборная станция берет воду для обеспечения почти всех районов Киева. По данным Киевводоканала, речь идет о 60% потребителей.

В Министерстве окружающей среды успокаивают – движение загрязнения из Сейма и Десны замедляется в направлении столицы, пятно загрязнения уже распыляется, а ситуация – под контролем.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

По данным Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики Минздрава, на сегодняшний день качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для этого периода, а превышений химических или высокотоксичных компонентов не обнаружили.

«Риски для осуществления водозабора отсутствуют», - говорят в Минокружении.

Отметим, что с этой станции снабжается как левый, так и правый берег Киева. Точнее, данные на карте приводит Киеввдоканал.

По результатам лабораторных исследований проб воды из р. Десна от устья р. Сейм до г. Чернигов в основном зафиксированы превышения содержания марганца и железа.

«Указанные превышения по этим веществам типичны для этого времени года. Природные факторы приводят к некоторым специфическим особенностям водных ресурсов Черниговской области. Для многих рек характерно повышенное содержание в водах железа и марганца, который носит природный характер», - объясняют в Минокружении.

П о информации Минокружения, в Черниговской области в реке Десна наблюдаются единичные случаи мора рыбы в селах Макошино, Ушня, Боромики и Салтыкова Девица. За все время ликвидации чрезвычайного происшествия в реках Сейм и Десна собрано около 26 тонн погибшей рыбы, отмечается в сообщении.

По реке Сейм отмечается стабилизация ситуации, говорят в Минокружении. По результатам измерений в пробах вод, отобранных в р. Сейм 5 и 6 сентября, состояние воды улучшается. Содержание азота не превышено во всех створах. Незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета. Погибшей рыбы не обнаружено.

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