Пляма з забрудненням з Десни, яка рухається до Києва, може становити загрозу для 60% міста

Світлана Гринчук зазначила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним

Джерело фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Нині пляма забруднення з Десни може досягти Києва, а це загроза для 60% міста — кажуть у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Водночас, як наголошують фахівці, ситуація з забруднення річок Сейм та Десна перебуває під постійним контролем всіх органів влади відповідно до їх компетенцій. Лабораторії продовжують здійснювати щоденний моніторинг водних ресурсів річок у Києві та області, Чернігівській та Сумській областях.

В.о. голови Держекологічної інспекції України Ігор Зубович зазначив, що ситуація, яку вважають такою, що найбільш серйозна – це водозабір міста Києва. За його словами, було відібрано всі проби та передано їх на водоканали. Водоканали ж у свою чергу проаналізували їх і є розуміння того, що навіть якщо і буде така забруднена вода, яку відбирали (але ще на Чернігівщині, де вона пішла), то вони її перероблять. Можливо, знадобиться трішки більше реагентів, додав він.

Саме з Десни водозабірна станція бере воду для забезпечення майже всіх районів Києва. За даними Київводоканалу йдеться про 60% споживачів.

У Міністерстві довкілля заспокоюють – рух забруднення з Сейму та Десни сповільнюється у напрямку столиці, пляма забруднення вже розпорошується, а ситуація – під контролем.

Очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголосила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним. Також вона зазначає, що розглядається питання встановлення і додаткових споруд насичення киснем.

За даними Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики МОЗ, на сьогодні якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для цього періоду, а перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не виявили.

«Ризики для здійснення водозабору відсутні», - кажуть у Міндовкілля.

Зазначимо, що з цієї станції забезпечується як лівий, так і правий берег Києва. Точніше дані на мапі наводить Київвдоканал.

«За результатами лабораторних досліджень проб води з р. Десна від гирла р. Сейм до м. Чернігів здебільшого зафіксовані перевищення вмісту марганцю та заліза. Вказані перевищення по цих речовинах є типовим для цієї пори року. Природні чинники зумовлюють деякі специфічні особливості водних ресурсів Чернігівської області. Для багатьох річок характерний підвищений вміст у водах заліза та марганцю, який має природний характер», - пояснюють у Міндовкілля.

За інформацією Міндовкілля, на Чернігівщині у річці Десна спостерігаються поодинокі випадки мору риби у селах Макошино, Ушня, Боромики та Салтикова Дівиця. Загалом за весь час ліквідації надзвичайної події у річках Сейм та Десна зібрано близько 26 тонн загиблої риби, зазначається у повідомленні.

По річці Сейм відмічається стабілізація ситуації, кажуть у Міндовкілля. За результатами вимірювань в пробах вод, відібраних в р. Сейм 5 та 6 вересня, стан води покращується. Вміст азоту не перевищено у всіх створах. Незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору. Загиблої риби не виявлено.

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