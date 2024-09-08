Андрій Сибіга анонсував перегляд штатних розписів посольств

Новий глава МЗС Андрій Сибіга готує новую структуру міністерства і перегляд штатних розписів посольств.

Фото: Андрій Сибіга/Фейсбук

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга ухвалив рішення завершити тривале відрядження тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина. Це оголошення було зроблено після зустрічі з українськими послами та генеральними консулами.

Він підкреслив, що під час наради оголосив про свої перші кадрові рішення та представив "дуже чітні критерії" для оцінки ефективності роботи українських послів.

"Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії", – повідомив Сибіга.

Сибіга зазначив, що нині кожен посол повинен виступати "граючим тренером, який не чекає вказівок з центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом демонструє силу української дипломатії".

Новий міністр анонсував "нову структуру" МЗС, також, за його словами, будуть переглянуті штатні розписи посольств.

Сибіга також повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець.

Раніше Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни у відомстві. Він зазначив, що з'являться нові посли та генеральні консули. Також відбудуться зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи.

Верховна Рада 5 вересня призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України.

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