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Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Андрія Сибігу главою МЗС

12:44, 5 вересня 2024
Андрій Сибіга може стати новим міністром закордонних справ України.
Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Андрія Сибігу главою МЗС
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У четвер, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради щодо призначення нового міністра закордонних справ України. Він запропонував на цю посаду Андрія Сибігу.

Відповідний проект постанови опублікували на офіційному сайті парламенту.

Що відомо про Андрія Сибігу?

Андрій Сибіга наразі є першим заступником міністра закордонних справ України. На цій посаді він перебуває з 12 квітня 2024 року.

До цього Сибіга Андрій Іванович три роки був заступником керівника Офісу Президента України.

Андрій Сибіга почав працювати в Міністерстві закордонних справ ще в 1997 році.

Починав свою трудову діяльність Сибіга Андрій Іванович із посади аташе. Далі очолював відділи та департаменти.

З 1998 до 2002 року був другим, а потім першим секретарем Посольства України в Польщі.

З 2008 до 2012 року Андрій Сибіга був уже радником-посланником Посольства України в Польщі.

До переходу до Офісу Президента Сибіга Андрій Іванович п’ять років, із 2016 до 2021 року, був послом України в Туреччині.

Раніше Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ.

Нагадаємо, Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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