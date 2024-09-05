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У Італії міністр культури визнав, що намагався працевлаштувати коханку в міністерстві

16:21, 5 вересня 2024
Міністр культури навіть хотів піти у відставку після скандалу, але Джорджія Мелоні не погодила.
У Італії міністр культури визнав, що намагався працевлаштувати коханку в міністерстві
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Італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні зіткнулася зі скандалом, коли її близький союзник - міністр культури був змушений визнати романтичні стосунки з інфлюенсеркою, яку він намагався призначити на посаду радника в міністерстві. Про це пише Politico.

В інтерв'ю італійському телеканалу Дженнаро Санджуліано, міністр культури країни, повідомив, що запропонував прем'єр-міністру свою відставку, але вона відмовилася її прийняти.

Цей крок став відповіддю на скандал, коли Марія Розарія Бочча оголосила в Instagram, що вона отримала нову посаду радника з питань великих заходів у Міністерстві культури – заяву, яку саме міністерство заперечило.

Потім Бочча опублікувала документи і фотографії своїх ділових поїздок з Санджуліано, в тому числі візитів, які, за її словами, були розвідувальними перед майбутньою зустріччю міністрів культури G7 в італійському місті Позітано.

Одружений міністр визнав, що Бочча супроводжувала його у відрядженнях, і стверджував, що спочатку запропонував їй роль, але згодом "відкликав" пропозицію після того, як отримав пораду, що це буде конфліктом інтересів через їхні "особисті, сентиментальні" стосунки.

Санджуліано стверджував, що витрати на його поїздки з Бочча не покривалися за рахунок державних коштів і що вона не мала доступу до конфіденційних матеріалів. Він також вибачився перед своєю дружиною та перед Мелоні "за незручності, які завдали їй і уряду".

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