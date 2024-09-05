В Италии министр культуры признал, что пытался трудоустроить любовницу в министерстве

Министр культуры даже хотел уйти в отставку после скандала, но Джорджия Мелони не согласилась.

Итальянская премьер-министр Джорджа Мелони столкнулась со скандалом, когда ее близкий союзник - министр культуры был вынужден признать романтические отношения с инфлюэнсершей, которую он пытался назначить на должность советника в министерстве. Об этом пишет Politico.

В интервью итальянскому телеканалу Дженнаро Санджулиано, министр культуры страны сообщил, что предложил премьер-министру свою отставку, но она отказалась ее принять.

Этот шаг стал ответом на скандал, когда Мария Розария Бочча объявила в Instagram, что она получила новый пост советника по вопросам крупных мероприятий в Министерстве культуры – заявление, которое именно министерство отрицало.

Затем Бочча опубликовала документы и фотографии своих деловых поездок из Санджулиано, в том числе визитов, по ее словам, разведывательных перед предстоящей встречей министров культуры G7 в итальянском городе Позитано.

Женат министр признал, что Бочча сопровождала его в командировках, и утверждал, что сначала предложил ей роль, но впоследствии "отозвал" предложение после того, как получил совет, что это будет конфликтом интересов из-за их "личных, сентиментальных" отношений.

Санджулиано утверждал, что расходы на его поездки из Бочча не возмещались за счет государственных средств и что она не имела доступа к конфиденциальным материалам. Он также извинился перед своей женой и перед Мелони "за неудобства, которые причинили ей и правительству".

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