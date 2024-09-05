Николай Точицкий стал новым министром культуры Украины

Рада назначила Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций.

Николай Точицкий возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Соответствующее решение приняла Верховная Рада 5 августа.

Поддержали это предназначение 252 нардепа.

Что известно о Николае Точицком

29 сентября 2021 до апреля 2024 – заместитель министра иностранных дел Украины (Дмитрия Кулебы);

2017-2021 – посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

2016–2021 – посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;

2010–2016 – постоянный представитель Украины при Совете Европы;

2008–2010 – первый заместитель руководителя, руководитель главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата президента Украины;

2005-2008 – генеральный консул Украины в Сан-Франциско;

2004-2005 – начальник Управления консульской службы МИД Украины;

2003–2004 – первый заместитель директора, директор Кабинета министра иностранных дел Украины;

2001–2003 – советник постоянного представительства Украины при Совете Европы;

1999–2001 – первый секретарь, советник Департамента по вопросам политики и безопасности МИД Украины;

1998–1999 – первый секретарь Управления по контролю за вооружением и НТС МИД Украины;

1995–1998 – третий, второй секретарь посольства Украины в Королевстве Бельгия;

1993–1995 – атташе, третий секретарь Управления по контролю за вооружением и разоружением МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

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