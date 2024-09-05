Николай Точицкий стал новым министром культуры Украины

16:11, 5 сентября 2024
Рада назначила Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций.
Николай Точицкий возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Соответствующее решение приняла Верховная Рада 5 августа.
Поддержали это предназначение 252 нардепа.
Что известно о Николае Точицком
- 29 сентября 2021 до апреля 2024 – заместитель министра иностранных дел Украины (Дмитрия Кулебы);
- 2017-2021 – посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;
- 2016–2021 – посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;
- 2010–2016 – постоянный представитель Украины при Совете Европы;
- 2008–2010 – первый заместитель руководителя, руководитель главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата президента Украины;
- 2005-2008 – генеральный консул Украины в Сан-Франциско;
- 2004-2005 – начальник Управления консульской службы МИД Украины;
- 2003–2004 – первый заместитель директора, директор Кабинета министра иностранных дел Украины;
- 2001–2003 – советник постоянного представительства Украины при Совете Европы;
- 1999–2001 – первый секретарь, советник Департамента по вопросам политики и безопасности МИД Украины;
- 1998–1999 – первый секретарь Управления по контролю за вооружением и НТС МИД Украины;
- 1995–1998 – третий, второй секретарь посольства Украины в Королевстве Бельгия;
- 1993–1995 – атташе, третий секретарь Управления по контролю за вооружением и разоружением МИД Украины.
Ранее сообщалось, что Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.
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