Комитет рекомендовал назначить Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций

Министерство культуры и информационной политики станет министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту назначить Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Напомним, пока ведомство называется «Министерство культуры и информационной политики Украины», следовательно, вскоре оно также будет заниматься стратегическими коммуникациями.

Напомним, Николай Точицкий в 2021 году был назначен замминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В апреле 2024 стал заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

В 2016-2021 годах являлся представителем Украины при Европейском Союзе. В этот же период работал также послом Украины в Бельгии и Люксембурге и представителем Украины при Европейском Сообществе по атомной энергии.

В 2009 году получил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

До этого, в 1999-2000 годах был первым секретарем отдела ОБСЕ и Совета Европы Управления европейской интеграции, затем – советником отдела НАТО и европейской безопасности в Департаменте по вопросам политики и безопасности, советником Постоянного представительства Украины при Совете Европы, директором Кабинета министра иностранных дел, начальником Управление консульской службы МИД, генеральным консулом Украины в Сан-Франциско.

Также Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде назначить замминистра обороны Наталью Калмыкову на должность Министра по делам ветеранов.

Комитет ВР по вопросам правовой политики, в свою очередь, рекомендовал назначить Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министра юстиции Украины.

Комитет по экономическому развитию рекомендовал назначить Германа Сметанина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а Комитет по вопросам аграрной и земельной политики – экс-главу Фонда госимущества Виталия Коваля на должность Министра аграрной политики.

Автор: Наталья Мамченко

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