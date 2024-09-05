Комітет рекомендував призначити Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій

Міністерство культури та інформаційної політики стане міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, наразі відомство називається «Міністерство культури та інформаційної політики України», отже, незабаром воно також буде займатися стратегічними комунікаціями.

Нагадаємо, Микола Точицький у 2021 році був призначений заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. У квітні 2024 року став заступником керівника Офісу Президента України.

У 2016-2021 роках був представником України при Європейському Союзі. У цей же період працював також послом України в Бельгії та в Люксембурзі й представником України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

У 2009 році отримав дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

До цього, у 1999-2000 роках був першим секретарем відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління європейської інтеграції, потім – радником відділу НАТО та європейської безпеки у Департаменті з питань політики та безпеки, радником Постійного представництва України при Раді Європи, директором Кабінету міністра закордонних справ, начальником Управління консульської служби МЗС, генеральним консулом України в Сан-Франциско.

Також Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді призначити заступницю міністра оборони Наталію Калмикову на посаду Міністра у справах ветеранів.

Комітет ВР з питань правової політики, в свою чергу рекомендував призначити Ольгу Стефанішину на посаду віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністра юстиції України.

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував призначити Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Комітет з питань аграрної та земельної політики – екс-голову Фонду держмайна Віталія Коваля на посаду Міністра аграрної політики.

Автор: Наталя Мамченко

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