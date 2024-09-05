Пенсійний фонд пояснює, що допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно за всі дні відпустки по вагітності та пологах та надається в повному обсязі застрахованій особі незалежно від кількості використаних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до пологів.

Частиною першою статті 23 Закону №1105 передбачено, що підставою для призначення застрахованій особі допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про вагітність та пологи листок непрацездатності.