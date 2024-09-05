Пенсійний фонд пояснює, що допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно за всі дні відпустки по вагітності та пологах та надається в повному обсязі застрахованій особі незалежно від кількості використаних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до пологів.
Частиною першою статті 23 Закону №1105 передбачено, що підставою для призначення застрахованій особі допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про вагітність та пологи листок непрацездатності.
А відповідно до статті 18 Закону №1105 розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно за всі дні відпустки та надається за весь період зазначеної відпустки. Тому при звільненні з роботи за власним бажанням жінки під час такої відпустки вже виплачена сума допомоги не повертається, оскільки чинним законодавством таке повернення не передбачене.
Проте фахівці ПФУ підкреслили, що у разі надання роботодавцю листка непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами терміном 14 календарних днів або формування електронного листка непрацездатності в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, що припали на період після звільнення, допомога по вагітності та пологах на підставі зазначеного листка непрацездатності не надається, оскільки застрахована особа вже не перебуває у трудових відносинах.
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