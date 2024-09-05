Привласнив 600 000 грн під час ремонту вентиляційної системи школи — у Києві судитимуть підрядника

Керівник підрядної організації вніс неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно директора підрядної організації, яка виконувала роботи з ремонту вентиляційної системи однієї зі шкіл у Святошинському районі столиці.

Як повідомила Київська міська прокуратура, в жовтні 2021 року Управління освіти Святошинської РДА та підрядна організація уклали договір на виконання ремонту вентиляційної системи приміщень школи на суму понад 1 млн гривень.

«Однак, завищивши вартість використаних матеріалів та обладнання, керівник підрядної організації вніс неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та в подальшому привласнив понад 600 тис гривень», - повідомили у відомств.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також у прокуратурі додали, що правову оцінку дій працівників освіти також буде надано в рамках іншого кримінального провадження.

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