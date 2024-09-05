Присвоил 600 000 грн при ремонте вентиляционной системы школы — в Киеве будут судить подрядчика

Руководитель подрядной организации внес ложные сведения в акты приемки выполненных работ.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной организации, выполнявшей работы по ремонту вентиляционной системы одной из школ в Святошинском районе столицы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в октябре 2021 Управление образования Святошинской РГА и подрядная организация заключили договор на выполнение ремонта вентиляционной системы помещений школы на сумму более 1 млн гривен.

«Однако, завысив стоимость использованных материалов и оборудования, руководитель подрядной организации внес ложные сведения в акты приемки выполненных работ и в дальнейшем присвоил более 600 тыс гривен», - сообщили в ведомствах.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Также в прокуратуре добавили, что правовая оценка действий работников образования также будет дана в рамках другого уголовного производства.

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