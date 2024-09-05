На Волыни задержан мужчина, который из ружья стрелял в военных ТЦК

В результате стрельбы один из военных получил травмы и был госпитализирован.

На Волыни правоохранители задержали и сообщили о подозрении 40-летнему мужчине по факту покушения на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 27 августа подозреваемый, снаряженный охотничьим оружием и патронами, выстрелил в направлении военнослужащего, охранявшего помещение территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луцке. После этого произвел еще 5 выстрелов в направлении режимного объекта. Военные открыли ответный огонь, поэтому мужчина скрылся с места происшествия. В результате стрельбы один из военных получил травмы и был госпитализирован. Его состояние стабильное.

«Вскоре правоохранители задержали мужчину и изъяли у него оружие, которое он, вероятно, использовал при совершении преступления. Пока устанавливаются все обстоятельства правонарушения», - заявили в ОГП.

В настоящее время прокуроры направили в суд ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения.

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