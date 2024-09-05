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Компания Unilever, которая производит бытовые товары, продаст свой бизнес в рф

12:09, 5 сентября 2024
Ей принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Knorr, Lipton, Domestos и другие.
Компания Unilever, которая производит бытовые товары, продаст свой бизнес в рф
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Британская корпорация Unilever получила разрешение на продажу своего бизнеса в рф. Компании принадлежат более 400 брендов, среди самых известных Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Lipton и другие. Об этом сообщают росСМИ.

Стало известно, что правительственная комиссия приняла соглашение в конце августа 2024 года. Стоимость российских активов Unilever оценивается в 35–40 миллиардов рублей (390–445 миллионов долларов).

Покупатель уже определен, однако его имя не разглашается. Новый владелец получит контроль над рядом известных брендов, в частности, мороженого «Магнат» и косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг».

По данным СМИ, соглашение касается подразделения ООО «Юнилевер Русь», управляющего основными брендами компании на российском рынке. В частности, это юридическое лицо владеет правами на производство мороженого, а также косметических продуктов.

Как известно, Unilever работает в стране-агрессоре с 1991 года, имея около трех тысяч сотрудников и четыре больших производственных кластера. В петербурге компания выпускает косметику и бытовую химию, а в екатеринбурге – косметическую продукцию. Мороженое производится на заводах в тульской области и омске.

В 2022 году компания приостановила поставки продукции на российский рынок после вторжения рф в Украину. Однако корпорация продолжила производить и поставлять товары, например средства личной гигиены, на своих российских заводах. Компания изначально не планировала покидать рынок, однако из-за ухудшения геополитической ситуации и растущего давления была вынуждена принять решение о продаже бизнеса.

Ранее сообщалось, что НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Unilever.

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