5 сентября — какой сегодня праздник и главные события

5 сентября празднуют Международный день благотворительности.

Фото: shutterstock.com

В четверг, 5 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день туристических журналов. Этот праздник подчеркивает важную роль, которую играют туристические журналисты в продвижении ответственного туризма, повышении осведомленности о культурном разнообразии и решении глобальных проблем. Этот день был основан в 2018 году на Конгрессе туристических журналистов в Игуасу, Аргентина, по инициативе Всемирной организации туристической журналистики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Цель праздника – признание и поддержка нравственного освещения событий, что способствует толерантности, межкультурному взаимопониманию и экологической устойчивости.

Также 5 сентября Международный день женщин коренных народов. Этот праздник был основан в 1983 году во время Второй встречи организаций и движений Америки в Тихуанаке, Боливия. Дата была выбрана в честь Бартолины Сисы, лидера аймара, которая вместе со своим мужем Тупаком Катари возглавила восстание аймара-кечуа против испанских колонизаторов в Перу. Этот день — дань уважения женщинам коренных народов, которые демонстрируют устойчивость, силу и преданность в сохранении своих культур, языков и традиций. Женщины коренных народов играют важную роль в своих общинах, являясь хранительницами знаний и традиций, а также защитницами социальной справедливости.

А еще 5 сентября Всемирный день множественной миеломы. Цель праздника — повысить осведомленность о множественной миеломе, редком виде рака, который поражает плазматические клетки костного мозга. Множественная миелома составляет примерно 1% всех онкологических заболеваний в мире. Симптомы включают стойкие боли в костях, проблемы с функцией почек и повторяющиеся бактериальные инфекции. К сожалению, диагностика часто происходит на поздних стадиях, что затрудняет лечение.

5 сентября празднуют Международный день благотворительности. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 2012 г. с целью повышения осведомленности о важности благотворительности и волонтерской деятельности. Дата была выбрана в честь Матери Терезы, умершей 5 сентября 1997 года. Международный день благотворительности направлен на поощрение диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций, а также на поддержку нуждающихся в помощи. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как благотворительные акции, марафоны, концерты и прочие события, направленные на сбор средств и поддержку благотворительных организаций.

Какой сегодня церковный праздник

5 сентября в церковном календаре – день памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Святой пророк Захария был отцом Иоанна Предтечи и мужем праведной Елизаветы. Он происходил из рода Аарона и был священником в храме Иерусалимском во время правления царя Ирода.

Календарь важных событий за 5 сентября:

1015 год — в борьбе за киевский престол князь Святополк убивает брата Глеба;

1755 год — британские власти начинают депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада);

1793 год — Французский национальный конгресс устанавливает Режим Террора для защиты революции;

1800 год — Королевство Великобритании захватывает Мальту;

1918 год — Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка — первая кинозвезда;

1929 год – премьер Французской республики Аристид Бриан предлагает объединить европейские государства в одно;

1939 год — США провозглашают нейтралитет во Второй мировой войне;

1957 год — вышел в свет роман Джека Керуака "На дороге" — одна из лучших книг о поколениях битников;

1964 год — группа The Animals занимает первое место в американском гитараде со своей версией песни "The House of the Rising Sun";

2014 год — в засаде под Веселой Горой и Цветными Песками в Луганской области украинские войска теряют 42 бойца погибшими и пропавшими без вести.

