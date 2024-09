5 вересня — яке сьогодні свято та головні події

5 вересня святкують Міжнародний день благодійності.

Фото: shutterstock.com

У четвер, 5 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туристичних журналів. Це свято підкреслює важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день був заснований 2018 року під час Конгресу туристичних журналістів у Ігуасу, Аргентина, за ініціативи Всесвітньої організації туристичної журналістики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Мета свята – визнання та підтримка етичного висвітлення подій, що сприяє толерантності, міжкультурному взаєморозумінню та екологічній стійкості.

Також 5 вересня Міжнародний день жінок корінних народів. Це свято було засноване 1983 року під час Другої зустрічі організацій і рухів Америки в Тіхуанаку, Болівія. Дата була обрана на честь Бартоліни Сіси, лідера аймара, яка разом зі своїм чоловіком Тупаком Катарі очолила повстання аймара-кечуа проти іспанських колонізаторів у Перу. Цей день є даниною поваги жінкам корінних народів, які демонструють стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій. Жінки корінних народів відіграють важливу роль у своїх громадах, будучи хранительками знань та традицій, а також захисницями соціальної справедливості.

А ще 5 вересня Всесвітній день множинної мієломи. Це свято має на меті підвищити обізнаність про множинну мієлому, рідкісний вид раку, який вражає плазматичні клітини кісткового мозку. Множинна мієлома становить приблизно 1% всіх онкологічних захворювань у світі. Симптоми включають стійкі болі в кістках, проблеми з функцією нирок та повторювані бактеріальні інфекції. На жаль, діагностика часто відбувається на пізніх стадіях, що ускладнює лікування.

5 вересня святкують Міжнародний день благодійності. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 2012 року з метою підвищення обізнаності про важливість благодійності та волонтерської діяльності. Дата була обрана на честь Матері Терези, яка померла 5 вересня 1997 року. Міжнародний день благодійності спрямований на заохочення діалогу між людьми різних культур, релігій та цивілізацій, а також на підтримку тих, хто потребує допомоги. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як благодійні акції, марафони, концерти та інші події, спрямовані на збирання коштів та підтримку благодійних організацій.

Яке сьогодні церковне свято

5 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Святий пророк Захарія був батьком Івана Предтечі та чоловіком праведної Єлизавети. Він походив з роду Аарона і був священиком у Єрусалимському храмі під час правління царя Ірода.

Календар важливих подій за 5 вересня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;

1755 рік — британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);

1793 рік — Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;

1800 рік — Королівство Великої Британії захоплює Мальту;

1918 рік — Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка — перша кінозірка;

1929 рік — прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;

1939 рік — США проголошують нейтралітет в Другій світовій війні;

1957 рік — вийшов у світ роман Джека Керуака «На дорозі» — одна з найкращих книг про покоління бітників;

1964 рік — група The Animals посідає перше місце в американському гітпараді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun»;

2014 рік — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.