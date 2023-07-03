НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Unilever — виробника Domestos, Lipton, Axe та Dove

Підставою стало те, що, працюючи в рф, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку агресора та роблячи свій внесок у продовження війни росії проти України.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє НАЗК.

Компанія є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів, продукція випускається на 280 підприємствах, зокрема: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші.

Підставою стало те, що, працюючи в рф, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку агресора та роблячи свій внесок у продовження війни росії проти України.

«У рф в Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який в 2022 році зріс на 24,9% в порівнянні з 2021 і склав €8,03 млрд. Виручка компанії зросла до €60,1 млрд (+14,5%). Продажі Unilever виросли у всіх категоріях, найбільше — продажі косметики (+20,8%).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (€56 мілн) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (€108 млн) минулого року.

Крім того, завдяки отриманому значному прибутку (+91%) ТОВ «Юнілевер Русь» вдалося збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році або на +37%.

Податків до бюджету рф за 2022 рік ТОВ «Юнілевер Русь» заплатило близько $50 млн.

Unilever заявляла, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в рф, однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси — операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу», — йдеться у повідомленні.

«Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету рф допомагають фінансувати війну проти України та можуть таким чином навіть опосередковано фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має нового генерального директора — Хайна Шумахера, отже їм потрібен новий старт, бо вони мають відповідати цінностям прав людини. Unilever має залишити росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні», — підкреслив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Такі дії компанії свідчать про її небажання долучитись до коаліції доброчесного та відповідального бізнесу, який обрав сторону демократії та свободи. Фінансуючи держбюджет рф значними надходженнями, Unilever сприяє російській економіці та, відповідно, підтримує дії агресора.

Мета НАЗК — репутаційний тиск, щоби таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати із агресором, вони закрили свій бізнес в росії та усвідомили позицію усього демократичного світу.

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