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Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

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Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

13:34, 3 липня 2023
Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.
Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок
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Верховна Рада ухвалила ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9272 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо верифікації відомостей про пацієнтів, яким, серед іншого, передбачається надання медичної допомоги військовослужбовцям у приватних клініках за рішенням  військового командування на час воєнного стану.

«Установити, що у період дії воєнного стану для надання медичної допомоги військовослужбовцям за рішенням військового командування залучаються заклади охорони здоров'я всіх форм власності», - зазначається у документі.

При цьому згідно з документом медичну допомогу військовим надаватимуть як лікарі клініки так і медики військових частин.

«Медична допомога військовослужбовцям у закладах охорони здоров'я, залучених у такий спосіб, може надаватися медичними працівниками військових частин (військових закладів, установ)», - зазначається у документі.

Водночас у пояснювальній записці зазначається, що закон не потребує додаткових видатків з державного бюджету

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон та дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я окрім медичної інформації.

Автор: Ярослав Конощук

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