Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні урядовий законопроєкт №9272 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо верифікації відомостей про пацієнтів, яким пропонується передавати персональні дані пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів. За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат.

Зазначеним законом внесено зміни до статті 24-2 Основи законодавства України про охорону здоров’я та передбачено передання персональних даних пацієнтів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я чи тих, кого планується зареєструвати в ній до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників для звірки інформації про пацієнтів.

Передбачається передача, зокрема таких даних: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження/смерті;

стать;

відомості, що підтверджують повноваження батьків пацієнтів як їх законних представників;

паспортні дані

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

Наголошується, що передача інформації відбувається з дотриманням законодавства про захист персональних даних. При цьому не допускається передача медичної інформації про пацієнта

Як зазначається у пояснювальній записці з метою забезпечення цілісності, повноти, достовірності реєстрових даних у реєстрах можуть проводитися процедури звірки, верифікації та співставлення таких даних, а згідно з постановою уряду електронна система охорони здоров’я має бути сумісна з іншими державними інформаційними системами.

«Враховуючи вищезазначені норми законодавства, для проведення таких звірок необхідно визначити перелік відомостей про фізичних осіб, що обробляються»,- наголошується у записці.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

Автор: Ярослав Конощук

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