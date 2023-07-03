Рада приняла закон о предоставлении помощи военным в частных медицинских клиниках, однако непонятно за чей счет

Рада приняла закон, предусматривающий, что военнослужащим во время военного положения будут оказывать медпомощь в частных клиниках, однако не определено какая именно и не понятно за чей счет.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9272 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о верификации сведений о пациентах, которым, среди прочего, предусматривается оказание медицинской помощи военнослужащим в частных клиниках по решению военного командования на время военного положения.

"Установить, что в период действия военного положения для оказания медицинской помощи военнослужащим по решению военного командования привлекаются учреждения здравоохранения всех форм собственности", - отмечается в документе.

При этом, согласно документу, медицинскую помощь военным будут оказывать как врачи клиники так и медики воинских частей.

«Медицинская помощь военнослужащим в учреждениях здравоохранения, привлеченных таким образом, может оказываться медицинскими работниками воинских частей (военных учреждений)», - отмечается в документе.

В то же время в пояснительной записке отмечается, что закон не требует дополнительных расходов из государственного бюджета

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон и разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения, кроме медицинской информации.

Автор: Ярослав Конощук

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