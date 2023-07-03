Единый call-центр органов государственной исполнительной службы заработал в полноценном режиме

Завершился тестировочный период работы единого call-центра по вопросам работы органов государственной исполнительной службы.

Фото: Facebook/ Андрій Гайченко

Единый call-центр по работе органов государственной исполнительной службы заработал в полноценном режиме. Об этом сообщил заместитель Министра по вопросам исполнительной службы в Министерстве юстиции Андрей Гайченко.

По словам чиновника, десятидневный тестировочный период завершился. За это время было принято около 1200 звонков.

Гайченко также рассказал, что во время визита лично принял телефонный звонок от заявителя о порядке исполнения решения суда.

Ранее сообщалось, что у органов государственной исполнительной службы появился единственный «колл центр».

Фото: Facebook/ Андрій Гайченко

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