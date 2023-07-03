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  1. В Україні

Єдиний call-центр органів державної виконавчої служби запрацював у повноцінному режимі

13:31, 3 липня 2023
Завершився тестувальний період роботи єдиного call-центр з питань роботи органів державної виконавчої служби.
Єдиний call-центр органів державної виконавчої служби запрацював у повноцінному режимі
Фото: Facebook/ Андрій Гайченко
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Єдиний call-центр з питань роботи органів державної виконавчої служби запрацював у повноцінному режимі. Про це повідомив заступник Міністра з питань виконавчої служби у Міністерство юстиції України Андрій Гайченко.

За словами чиновника, десятиденний тестувальний період завершився. За цей час було прийнято майже 1200 дзвінків.

Гайченко також розповів, що під час візиту особисто прийняв телефонний дзвінок від заявника стосовно порядку виконання рішення суду.

Раніше повідомлялося, що в органів державної виконавчої служби з’явився єдиний «кол центр».

Фото: Facebook/ Андрій Гайченко

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