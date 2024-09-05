Компанія Unilever, яка виробляє побутові товари, продасть свій бізнес в рф

Їй належать бренди Axe, Dove, Rexona, Knorr, Lipton, Domestos та інші.

Британська корпорація Unilever отримала дозвіл на продаж свого бізнесу в рф. Компанії належать понад 400 брендів, серед найвідоміших Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Lipton та інші. Про це повідомляють росЗМІ.

Стало відомо, що урядова комісія схвалила угоду наприкінці серпня 2024 року. Вартість російських активів Unilever оцінюється в 35-40 мільярдів рублів (390–445 мільйонів доларів).

Покупець уже визначений, однак його ім'я не розголошують. Новий власник отримає контроль над низкою відомих брендів, зокрема морозива «Магнат» та косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг».

За даними ЗМІ, угода стосується підрозділу ТОВ «Юнілевер Русь», який управляє основними брендами компанії на російському ринку. Зокрема, ця юридична особа володіє правами на виробництво морозива, а також косметичних продуктів.

Як відомо, Unilever працює в країні-агресорі з 1991 року, маючи близько трьох тисяч співробітників і чотири великі виробничі кластери. У петербурзі корпорація випускає косметику та побутову хімію, а в єкатеринбурзі – косметичну продукцію. Морозиво виробляється на заводах у тульській області та омську.

У 2022 році компанія призупинила постачання продукції на російський ринок після вторгнення рф в Україну. Однак корпорація продовжила виробляти та постачати товари, як-от засоби особистої гігієни, на своїх російських заводах. Компанія спочатку не планувала залишати ринок, проте через погіршення геополітичної ситуації та зростаючий тиск, була змушена прийняти рішення про продаж бізнесу.

Раніше повідомлялося, що НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Unilever.

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