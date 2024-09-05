Практика судів
  1. У світі

Компанія Unilever, яка виробляє побутові товари, продасть свій бізнес в рф

12:09, 5 вересня 2024
Їй належать бренди Axe, Dove, Rexona, Knorr, Lipton, Domestos та інші.
Компанія Unilever, яка виробляє побутові товари, продасть свій бізнес в рф
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британська корпорація Unilever отримала дозвіл на продаж свого бізнесу в рф. Компанії належать понад 400 брендів, серед найвідоміших Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Lipton та інші.  Про це повідомляють росЗМІ.

Стало відомо, що урядова комісія схвалила угоду наприкінці серпня 2024 року. Вартість російських активів Unilever оцінюється в 35-40 мільярдів рублів (390–445 мільйонів доларів).

Покупець уже визначений, однак його ім'я не розголошують. Новий власник отримає контроль над низкою відомих брендів, зокрема морозива «Магнат» та косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг».

За даними ЗМІ, угода стосується підрозділу ТОВ «Юнілевер Русь», який управляє основними брендами компанії на російському ринку. Зокрема, ця юридична особа володіє правами на виробництво морозива, а також косметичних продуктів.

Як відомо, Unilever працює в країні-агресорі з 1991 року, маючи близько трьох тисяч співробітників і чотири великі виробничі кластери. У петербурзі корпорація випускає косметику та побутову хімію, а в єкатеринбурзі – косметичну продукцію. Морозиво виробляється на заводах у тульській області та омську.

У 2022 році компанія призупинила постачання продукції на російський ринок після вторгнення рф в Україну. Однак корпорація продовжила виробляти та постачати товари, як-от засоби особистої гігієни, на своїх російських заводах. Компанія спочатку не планувала залишати ринок, проте через погіршення геополітичної ситуації та зростаючий тиск, була змушена прийняти рішення про продаж бізнесу.

Раніше повідомлялося, що НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Unilever.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роботодавців хочуть зобов’язати після поновлення працівника за рішенням суду сплатити страхові внески за весь період незаконного звільнення

Галина Третьякова пропонує включити період незаконного звільнення до страхового стажу і зобов’язати роботодавців сплатити страхові внески за цей період у разі рішення суду на користь працівника.

Дмитро Кулеба звільнений з посади міністра закордонних справ – до парламенту не з’явився

«Міністр відсутній не з наших причин» - зазначив головуючий на засіданні

Для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть у проваленому проекті з підвищення податків – пропонують збільшити ПДВ

МВФ пропонує встановити серед додаткових джерел поповнення бюджету ПДВ – Данило Гетманцев.

Комітет рекомендував призначити Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій

Міністерство культури та інформаційної політики стане міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Російські військовополонені працюють добре, значно краще ніж наші ув’язнені – Мін’юст

За даними Міністерства юстиції, російські військовополонені працюють на підвищення обороноздатності України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області