Практика судів
  1. В Україні

На Волині затримали чоловіка, який із рушниці стріляв у військових ТЦК

11:15, 5 вересня 2024
Внаслідок стрілянини один із військових отримав травми та був госпіталізований.
На Волині затримали чоловіка, який із рушниці стріляв у військових ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині правоохоронці затримали та повідомили про підозру 40-річному чоловіку за фактом замаху на вбивство військовослужбовця, у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 27 серпня підозрюваний, споряджений мисливською зброєю і патронами, вистрелив у напрямку військовослужбовця, який охороняв приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки в м. Луцьку. Після цього здійснив ще 5 пострілів у напрямку режимного об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь, тож чоловік втік з місця події. Внаслідок стрілянини один із військових отримав травми та був госпіталізований. Його стан стабільний. 

«Невдовзі правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього зброю, яку він, ймовірно, використав під час вчинення злочину. Наразі встановлюються всі обставини правопорушення», - заявили у ОГП.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Російські військовополонені працюють добре, значно краще ніж наші ув’язнені – Мін’юст

За даними Міністерства юстиції, російські військовополонені працюють на підвищення обороноздатності України.

Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення ревізій судів – Рахункова палата

Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення їх ревізій.

ТЦК намагаються мобілізувати охорону табору, в якому утримуються російські військовополонені – Мін’юст

У Дніпропетровській області намагаються мобілізувати охорону табору для тримання військовополонених «Центр-3».

Тиснути на суди стане простіше, якщо роль голови суду буде нівельована

Нівелювання ролі голів судів може призвести до замовчування проблем в судовій владі, погіршення взаємодії і посилення тиску на суди.

Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції

До засідання фракції, де обговорювали кандидатів у нові міністри, долучився Президент Володимир Зеленський

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області