На Волині затримали чоловіка, який із рушниці стріляв у військових ТЦК

Внаслідок стрілянини один із військових отримав травми та був госпіталізований.

На Волині правоохоронці затримали та повідомили про підозру 40-річному чоловіку за фактом замаху на вбивство військовослужбовця, у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 27 серпня підозрюваний, споряджений мисливською зброєю і патронами, вистрелив у напрямку військовослужбовця, який охороняв приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки в м. Луцьку. Після цього здійснив ще 5 пострілів у напрямку режимного об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь, тож чоловік втік з місця події. Внаслідок стрілянини один із військових отримав травми та був госпіталізований. Його стан стабільний.

«Невдовзі правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього зброю, яку він, ймовірно, використав під час вчинення злочину. Наразі встановлюються всі обставини правопорушення», - заявили у ОГП.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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