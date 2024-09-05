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В Пенсионном фонде объяснили, доначислять ли декретные за дополнительные дни уволенной работнице

19:38, 5 сентября 2024
Основанием для назначения застрахованному лицу пособия по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения о беременности и родах листок нетрудоспособности.
В Пенсионном фонде объяснили, доначислять ли декретные за дополнительные дни уволенной работнице
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Пенсионный фонд объясняет, что пособие по беременности и родам застрахованному лицу выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам.

Размер пособия по беременности и родам исчисляется суммарно за все дни отпуска по беременности и родам и предоставляется в полном объеме застрахованному лицу независимо от количества использованных дней отпуска по беременности и родам до родов.

Частью первой статьи 23 Закона №1105 предусмотрено, что основанием для назначения застрахованному лицу пособия по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения о беременности и родах листок нетрудоспособности.

А согласно статье 18 Закона №1105 размер пособия по беременности и родам исчисляется суммарно за все дни отпуска и предоставляется за весь период указанного отпуска. Поэтому при увольнении с работы по собственному желанию женщины в такой отпуск уже выплаченная сумма пособия не возвращается, поскольку действующим законодательством такой возврат не предусмотрен.

Однако специалисты ПФУ подчеркнули, что в случае предоставления работодателю листка нетрудоспособности в связи с беременностью и родами сроком 14 календарных дней или формирования электронного листка нетрудоспособности в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, пришедшихся на период после увольнения, помощь по беременности и родах из указанного листка нетрудоспособности не предоставляется, поскольку застрахованное лицо уже находится в трудовых отношениях.

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