Андрея Сибигу назначили новым министром иностранных дел Украины

Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги новым главой МИД.

Фото: rbc.ua

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Верховная Рада 5 сентября назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины.

Выступающие в парламенте перед голосованием Андрей Сибига пообещал кардинально изменить политику в отношении украинцев за границей. А именно: упрощение системы консульского обслуживания, создание системы Е-консул для предоставления электронных цифровых услуг.

За назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины проголосовало 258 нардепов.

До назначения Андрей Сибига с апреля 2024 занимал должность первого заместителя министра иностранных дел.

Как сообщалось, Рада проголосовала за увольнение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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