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Дмитро Кулеба звільнений з посади міністра закордонних справ – до парламенту не з’явився

12:09, 5 вересня 2024
«Міністр відсутній не з наших причин» - зазначив головуючий на засіданні
Дмитро Кулеба звільнений з посади міністра закордонних справ – до парламенту не з’явився
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5 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Це рішення підтримали 240 депутатів. При цьому Кулеба не з’явився ані на засідання профільного комітету, ані на засідання Ради. «Міністр відсутній не з наших причин» - процитував головуючого на засіданні нардеп Ярослав Железняк.

Народний депутат Ірина Геращенко зауважила, що 4 вересня, коли профільний комітет розглядав його відставку, Дмитра Кулебу «помітили вигулюючим собаку на вулиці Інститутській».

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, Верховна Рада раптово вирішила припинити засідання на моменті розгляду питання про звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. «Наступне питання порядку денного про відставку міністра закордонних справ…» - почав оголошувати перший віце-спікер Олександр Корнієнко. В цей момент глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник голови фракції Євгенія Кравчук показали йому, що питання не буде розглядатися. «Оголошую питання порядку денного на сьогодні завершеними» - зазначив Корнієнко.

Дмитра Кулебу на посаді міністра замінить український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Автор: Наталя Мамченко 

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