Дмитрий Кулеба уволен с должности министра иностранных дел – в парламент не явился

«Министр отсутствует не по нашим причинам» - отметил председательствующий на заседании

5 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Это решение было поддержано 240 депутатами. При этом Кулеба не явился ни на заседание профильного комитета, ни на заседание Рады. «Министр отсутствует не по нашим причинам» - процитировал председательствующего на заседании нардеп Ярослав Железняк.

Народный депутат Ирина Геращенко отметила, что 4 сентября, когда профильный комитет рассматривал его отставку, Дмитрия Кулебу «заметили выгуливающим собаку на улице Институтской».

Напомним, вчера, 4 сентября, Верховная Рада внезапно решила прекратить заседание на моменте рассмотрения вопроса об увольнении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. «Следующий вопрос повестки дня об отставке министра иностранных дел…» – начал объявлять первый вице-спикер Александр Корниенко. В этот момент глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель председателя фракции Евгения Кравчук показали, что вопрос не будет рассматриваться. «Объявляю вопросы повестки дня на сегодняшний день завершенными» - отметил Корниенко.

Дмитрия Кулебу в должности министра заменит украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

Автор: Наталья Мамченко

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