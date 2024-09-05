Наталья Калмыкова возглавила Минветеранов

Рада назначила Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины

Фото: vinbazar.com

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В четверг, 5 сентября, Верховная Рада назначила заместителя министра обороны Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.

За соответствующее решение проголосовало 256 нардепов.

Что известно о Наталье Калмыковой

Наталья Калмыкова родилась 4 февраля 1982 года в Виннице.

Училась в бизнес-школе MIM-Kyiv по программе MBA (master of business administration). Завершила программу Fulbright Research and Development в Университете штата Нью-Йорк в Буффало.

С 2005 по 2012 гг. - врач-интерн Городской больницы скорой медицинской помощи г. Винница.

С 2007 по 2008 гг. - консультант по медицинским вопросам представительства фирмы «Алкон Фармасьютикалс Лтд» в Украине (по совместительству).

С 2008 по 2017 гг. - консультант по маркетингу ЧП «Дельта Медикел».

С 2018 по 2021 год - менеджер Благотворительной организации «Международный благотворительный фонд «Повернись живим».

С июня по декабрь 2021 года - советник по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.

С февраля 2022 по сентябрь 2023 - исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.

С 27 сентября 2023 года - заместитель министра обороны Украины по социальному развитию.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

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