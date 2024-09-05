Наталія Калмикова очолила Мінветеранів

Рада призначила Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України.

Фото: vinbazar.com

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У четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила заступницю міністра оборони Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України.

За відповідне рішення проголосувало 256 нардепів.

Що відомо про Наталію Калмикову

Наталія Калмикова народилася 4 лютого 1982 року у Вінниці.

Навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA (master of business administration). Завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало.

З 2005 по 2012 рр. - лікар-інтерн Міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Вінниця.

З 2007 по 2008 рр. - консультант з медичних питань представництва фірми «Алкон Фармасьютікалс Лтд» в Україні .

З 2008 до 2017 рр.- консультант з маркетингу ПП «Дельта Медікел».

З 2018 по 2021 рр. - менеджер Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим».

З червня по грудень 2021 року - радник з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

З лютого 2022 року по вересень 2023 року - виконавчий директор Українського ветеранського фонду.

З 27 вересня 2023 року - заступник міністра оборони України із соціального розвитку.

Раніше ми писали, що Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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