Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова може очолити Мінветеранів

Стало відомо, хто може очолити міністерства після перезавантаження Кабміну.

Джерело фото: uacrisis.org

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко підтвердив, що 4 вересня відбувається засідання фракції.

«Можу підтвердити, що фракція відбувається, зміни будуть, 9 міністерств, на мій погляд кадрового постраждає міністерство оборони. Шановні журналісти, це все що можу вам повідомити» - зазначив він.

В свою чергу, народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що на посаду міністра у справах ветеранів будуть пропонувати призначати Наталію Калмикову, яка зараз займає посаду заступниці міністра оборони.

Також він повідомив, що Мінстратегпром може очолити голова «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

В свою чергу, Ірину Верещук планують звільнити у відставку, але, за словами Гончаренка, вона буде працювати в Офісі Президента над питаннями соціальної політики.

Міністерство екології замість Руслана Стрільця може очолити заступниця міністра енергетики Германа Галущенка Світлана Грінчук.

Нині тимчасово виконуючого обов’язки Міністра молоді та спорту Матвія Бідного можуть призначити міністром спорту

Міністром культури і інформаційної політики може стати Микола Точицький, заступник керівника Офісу Президента України, який до цього був заступником міністра закордонних справ.

На місце Дмитра Кулеби у МЗС можуть призначати його першого заступника Андрія Сибігу.

Міністерство юстиції очолить Ольга Стефанішина. Екс-очільник Фонду держмайна Віталій Коваль стане міністром агрополітики.

В свою чергу, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій хочуть переформатувати, додавши туди роботу з закордонними українцями. Тобто, воно може стати раніше озвученим Міністерством єдності. Як зазначає Ярослав Железняк, Міністерство єдності може очолити представниця Президента у парламенті. Нині це Галина Михайлюк заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.