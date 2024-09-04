НАБУ та МВФ обговорили необхідність аудиту Бюро

Директор НАБУ Семен Кривонос та делегація МВФ також обговорили необхідність зміцнення антикорупційної інфраструктури.

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Майбутній незалежний аудит Національного антикорупційного бюро України та посилення спроможностей антикорупційної інфраструктури обговорили під час зустрічі директор НАБУ Семен Кривонос та делегація Міжнародного валютного фонду. Про це повідомила пресслужба НАБУ .

Зокрема йшлося про потребу у створенні експертної установи при НАБУ та запровадженні автономного прослуховування, що напряму вплине на ефективність роботи Бюро.

Окрему увагу Семен Кривонос та представники МВФ приділили необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності НАБУ за принципами прозорості та відкритості.

Сторони також обговорили приєднання України до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом. Семен Кривонос зазначив, що Бюро докладає зусилля для досягнення кінцевого результату, зокрема у контексті змін до законодавства щодо відповідальності за корупцію юридичних осіб.

Наостанок очільник Бюро розповів про нещодавні викриття на корупції колишніх та чинних топпосадовців.

Нагадаємо, Кабмін затвердив склад комісії з міжнародних експертів, які проведуть аудит НАБУ.

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