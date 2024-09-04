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НАБУ и МВФ обсудили необходимость аудита Бюро

20:11, 4 сентября 2024
Директор НАБУ Семен Кривонос и делегация МВФ также обсудили необходимость укрепления антикоррупционной инфраструктуры.
НАБУ и МВФ обсудили необходимость аудита Бюро
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Предстоящий независимый аудит Национального антикоррупционного бюро Украины и усиление возможностей антикоррупционной инфраструктуры обсудили на встрече директор НАБУ Семен Кривонос и делегация Международного валютного фонда. Об этом сообщила прессслужба НАБУ.

В частности, речь шла о необходимости создания экспертного учреждения при НАБУ и внедрении автономного прослушивания, что напрямую повлияет на эффективность работы Бюро.

Отдельное внимание Семен Кривонос и представители МВФ уделили необходимости скорейшего проведения независимого аудита деятельности НАБУ по принципам прозрачности и открытости.

Стороны также обсудили присоединение Украины к Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством. Семен Кривонос отметил, что Бюро прилагает усилия для достижения конечного результата, в частности, в контексте изменений в законодательство об ответственности за коррупцию юридических лиц.

Напоследок глава Бюро рассказал о недавних разоблачениях на коррупции бывших и действующих чиновников.

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