ТЦК пытаются мобилизовать охрану лагеря, в котором содержатся российские военнопленные – Минюст

В Днепропетровской области пытаются мобилизовать охрану лагеря для содержания военнопленных «Центр-3».

Источник фото - zhar.org.ua

Министр юстиции в 2019-2024 годах Денис Малюська во время рассмотрения его заявления об увольнении в отставку, 4 сентября рассказал Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики о проблеме, которая вознила у охраны лагерей, где содержатся российские военнопленные.

Как сообщил Денис Малюська, у охраны лагеря для содержания военнопленных «Центр-3» (Днепропетровская область) возникли проблемы из-за того, что 100% его военнообязанных сотрудников получили мобилизационные повестки.

«Я пытался это остановить. Но пока мы не можем забронировать людей. Мы договорились с Минобороны, что они этот вопрос будут координировать, но что-то не сработало», – рассказал Денис Малюська.

Он добавил, что предварительно была достигнута возможность бронирования более 50% сотрудников лагеря для военнопленных, но вопрос «завис» на уровне Минэкономики, которое до сих пор не подготовило для Кабинета министров проект соответствующего постановления для бронирования по должностям.

«Сейчас мы не можем забронировать людей. Наш персонал идеально подходит для мобилизации – сотрудники имеют звания, имеют базовую военную подготовку. Но возникает вопрос, кто тогда будет охранять пленных? Мы удерживаем персонал на работе фактически в ручном режиме. Надо ускорять Минэкономики, иначе мы останемся без охраны в лагерях для военнопленных», - отметил Денис Малюська.

Отметим, что в Украине действуют четыре лагеря для содержания российских военнопленных – два на территории Львовской области и по одному лагерю в Днепропетровской и Винницкой областях.

Напомним, что 4 сентября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Малюська сообщил подробности своего увольнения в отставку.

Автор Вячеслав Хрипун

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