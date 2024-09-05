ТЦК намагаються мобілізувати охорону табору, в якому утримуються російські військовополонені – Мін’юст

У Дніпропетровській області намагаються мобілізувати охорону табору для тримання військовополонених «Центр-3».

Джерело фото - zhar.org.ua

Міністр юстиції у 2019-2024 роках Денис Малюська під час розгляду його заяви про звільнення у відставку, 4 вересня розповів Комітету ВРУ з питань правової політики про проблему, яка виникла у охорони таборів, де утримуються російські військовополонені.

Як повідомив Денис Малюська, у охорони табору для тримання військовополонених «Центр-3» (Дніпропетровська область) виникли проблеми через то, що 100% його військовозобов’язаних співробітників отримали мобілізаційні повістки.

«Я намагався це зупинити. Але поки що ми не можемо забронювати людей. Ми домовилися з Міноборони, що вони це питання будуть координувати, але щось не спрацювало», - розповів Денис Малюська.

Він додав, що попередньо була досягнута можливість бронювання понад 50% співробітників табору для військовополонених, але питання «зависло» на рівні Мінекономіки, яке досі не підготувало для Кабінету міністрів проект відповідної постанови для бронювання за посадами.

«Зараз ми не можемо забронювати людей. Наш персонал ідеально підходить для мобілізації – співробітники мають звання, мають базову військову підготовку. Але виникає питання, хто тоді буде охороняти полонених? Наразі ми втримуємо персонал на роботі фактично у ручному режимі. Треба пришвидшувати Мінекономіки, адже ми залишимося без охорони в таборах для військовополонених», - зазначив Денис Малюська.

Зазначимо, що наразі в Україні діють чотири табори для утримання російських військовополонених – два у Львівській області, по одному у Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, що 4 вересня на засіданні Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Малюська повідомив подробиці свого звільнення у відставку.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.