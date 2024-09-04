Адміністрація Джо Байдена може звинуватити росію у спробах вплинути на вибори в США, — CNN

Білий дім може звинуватити рф в постійних зусиллях вплинути на президентські вибори в США у 2024 році за допомогою кремлівських ЗМІ та інших онлайн-платформ.

Фото: slovoidilo.ua

Адміністрація Президента США Джо Байдена планує звинуватити росію в постійних спробах вплинути на вибори в США, пише CNN.

У виданні стверджують, що за даними відразу 6 анонімних джерел, Білий дім планує звинуватити росію в постійних зусиллях вплинути на президентські вибори в США у 2024 році за допомогою кремлівських ЗМІ та інших онлайн-платформ, щоб націлити на американських виборців дезінформацію.

США хочуть зробити низку кроків, спрямованих на протидію зусиллям Кремля, включаючи публічне засудження Білим домом цих дій, а Міністерство юстиції оголосить про заходи правоохоронних органів проти таємної російської кампанії.

Джерела CNN стверджують, що російська державна медіа-мережа RT є основною темою оголошення США. Американські офіційні особи бачать російське видання як ключову частину пропагандистських зусиль Кремля.

Після того, як минулого місяця США звинуватили Іран у спробі зламати кампанії Трампа та Байдена-Гарріс, планування відповіді для рф є нагадуванням про те, що офіційні особи США продовжують розглядати росію як помітну загрозу зовнішнього впливу на вибори в листопаді.

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