«Мав би піти у відставку»: Тимофій Милованов вважає, що виконавчий директор МВФ від України Владислав Рашкован допустив бездіяльність через план МВФ повернутися з місією до москви

Тимофій Милованов вважає, що Владислав Рашкован «мав би піти у відставку з МВФ або скликати Раду директорів і вимагати заблокувати рішення послати місію до рф, а він замість цього пише пости на ФБ».

Як відомо, до Києва 4 вересня завітала делегація МВФ, куди окрім глави місії в Україні Гевіна Грея, його заступників, постійного представника МВФ в Україні, увійшов також заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован. Як зазначає Bloomberg, під час візиту МВФ може тиснути на Україну щодо необхідності девальвації гривні.

Разом з тим, напередодні візиту низка іноземних ЗМІ, у тому числі, Reuters повідомили в дечому шокуючу новину про те, що місія МВФ завітає до москви вперше з 2019 року, і у рф навіть буде новий представник. Так, новим виконавчим директором МВФ від рф може стати близька соратниця голови центробанку рф Ельвіри Набіулліної та її радниця Ксенія Юдаєва.

Через цю новину між радником керівника Офісу Президента Тимофієм Миловановим та Владиславом Рашкованом спалахнула дискусія.

Так, Тимофій Милованов вказав, що «МВФ вирішило, що це вторгнення закінчилось і можна повертатись до нормальних стосунків».

«Нагадаю, що це саме МВФ наполягає, разом з Лагард в ЄЦБ, що ніяк не можна конфісковувати російські активи. Для цих людей етика, права людини, мораль – це пусте слово. Гроші, фінанси – на першому місці.

Але вишеньки на торті – це те, що наступним представником росіі в МВФ буде російська банкірка під американськими санкціями. Для МВФ санкції США не діють. Яке право є у МВФ говорить комусь щось після цього. Це повне знищення репутації» - зазначив Милованов.

В свою чергу, Владислав Рашкован почав апелювати в кількох дописах у фейсбуці до «критичного мислення», перелічивши низку питань у зв’язку з новиною про місію МВФ до рф. Однак надати відповіді на ці питання він не зміг.

«Виглядає так, що Рашкован перевів тему з місії на призначення Юдаєвої і виправдовує співпрацю МВФ з росією, а також свою бездіяльність з недопущення цього.

Він би мав би піти у відставку з МВФ або скликати Раду директорів і вимагати заблокувати рішення послати місію. А він замість цього пише пости на ФБ» - зауважив Милованов у коментарях.

На його думку, «Рашкован мав за цим слідкувати, включити адмінважелі як директор, і попередити це. Менше потрібно на ФБ писати і більше слідкувати за росією».

В свою чергу, Владислав Рашкован вказав, що «новина щодо призначення Юдаєвої в МВФ могла спонукати експертів задати собі такі питання:

хто призначає виконавчого директора в МВФ від країни? МВФ чи країна? чи може МВФ зупинити рішення країни? чи знав МВФ про це призначення до цієї новини, чи вона стала для нього сюрпризом? що думає МВФ з цього приводу? є коментар від МВФ?...»

«І щоб двічі не вставати, ще 10 питань для розвитку критичного мислення - зараз щодо новини про місію МВФ в рф:

Які місії МВФ взагалі існують? І яку потенційно місію організує МВФ в рф? Коли була остання така місія? І чому її не організовували в останні роки? Чи зобовʼязаний МВФ згідно свого статуту (Articles of Association) організовувати такі місії в країни - члени МВФ? Чи існують якісь причини, згідно яких фонд може не проводити місії в країнах? Якщо так, то чи підпадає під ці причини рф? Які зустрічні зобовʼязання має країна - член МВФ щодо таких місій? Що трапляється, якщо країна не виконує ці зобовʼязання? Хто в МВФ приймає рішення щодо організації місій в країни? Чи приймає участь в цьому Рада директорів МВФ? І коли Рада директорів дізнається про такі місії зазвичай? Від кого вийшла зараз новина щодо організації місії МВФ в рф? Чи анонсував щось саме МВФ? Якщо така місія буде організована, то чи це означає, що місія поїде до москви? Звідки ви про це дізналися зараз - від МВФ? Якщо б така місія була організована, хто міг би спонукати організувати таку місію менеджмент МВФ? Для чого? І останнє - Яким може бути результат такої місії для рф?

Відповіді на всі ці питання можна при бажанні знайти в джерелах інформації щодо системи організації роботи МВФ та його корпоративного управління. Але це все не дуже цікаво людям» - зазначив Рашкован.

Разом із тим, на зауваження читачів, що у людей просто недостатньо часу робити з кожної новини ціле дослідження і «було б максимально продуктивно тренувати критичне мислення не переліком уточнюючих запитань щодо новин про МВФ, а одразу вашими відповідями і роз'ясненнями на них», виконавчий директор МВФ від України зауважив «спробуємо відповісти».

«Але мої питання не до пересічних громадян, а до експертів, лідерів думок, які швидко роблять клікабельні пости про зраду.

У мене, наприклад, немає всіх відповідей на ці питання. Тому я не можу на них поки що публічно відповісти. Крім того, що взагалі це функція інших підрозділів комунікувати такі речі, але спробуємо» - додав Рашкован.

На ці дописи також відреагував Тимофій Милованов.

«Я знаю, що зараз оголошено тиждень критичного мислення у звʼязку з місією МВФ росіі. Але вважаю, що навчання критичному мисленню варто залишити педагогам, а люди мають займатись своєю справою.

Наприклад, представники України в МВФ мають не допускати місії МВФ в росіі – це їх пряма робота, а не просвітлювати людей в ФБ. Наприклад, можна використати внутрішні адміністративні механізми для зупинки цієї місії. Або заздалегідь дізнатись про неї - такі речі потрібно моніторити - і злити цю інформацію журналістам в західних виданнях, щоб скандал піднявся до того, як прийнято рішення. Але, звісно, коли тебе переграла росія, можна розповідати на соцмережах, що все це норм, і так буває, і це зла росія маніпулює всіма, а не ти не зробив свою роботу» - вважає він.

Автор: Наталя Мамченко

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