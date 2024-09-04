Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова может возглавить Минветеранов

Стало известно, кто может возглавить министерства после перезагрузки Кабмина.

Источник фото: uacrisis.org

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко подтвердил, что 4 сентября проходит заседание фракции.

«Могу подтвердить, что фракция происходит, изменения будут, 9 министерств, на мой взгляд кадрового пострадает министерство обороны. Уважаемые журналисты, это все, что могу вам сообщить» - отметил он.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что на должность министра по делам ветеранов будут предлагать назначать Наталью Калмыкову, которая сейчас занимает должность заместителя министра обороны.

Также он сообщил, что Минстратегпром может возглавить глава «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

В свою очередь Ирину Верещук планируют уволить в отставку, но, по словам Гончаренко, она будет работать в Офисе Президента над вопросами социальной политики.

Министерство экологии вместо Руслана Стрельца может возглавить заместитель министра энергетики Германа Галущенко Светлана Гринчук.

В настоящее время временно исполняющий обязанности Министра молодежи и спорта Матвея Бидного могут назначить министром спорта

Министром культуры и информационной политики может стать Николай Точицкий, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, до этого являвшийся заместителем министра иностранных дел.

На место Дмитрия Кулебы в МИДе могут назначать его первого заместителя Андрея Сибигу.

Министерство юстиции возглавит Ольга Стефанишина. Экс-глава Фонда госимущества Виталий Коваль станет министром агрополитики.

В свою очередь Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий хотят переформатировать, добавив туда работу с зарубежными украинцами. То есть оно может стать ранее озвученным Министерством единства. Как отмечает Ярослав Железняк, Министерство единства может возглавить представитель Президента в парламенте. Сейчас это Галина Михайлюк, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Автор: Наталья Мамченко

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