Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ

Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ з березня 2020 року.

Верховна Рада 5 вересня підтримала звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів.

Як зазначили депутати, Дмитро Кулеба не зʼявився до зали, щоб відзвітувати за свою роботу на посаді міністра.

Він сам подав заяву про відставку, але не пояснив свого рішення. Новим міністром мають призначити колишнього посла України в Туреччині Андрія Сибігу.

Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ з березня 2020 року. Він також входив до Ради національної безпеки і оборони, починаючи з 13 березня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що депутати в останній момент передумали розглядати відставку очільника МЗС Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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