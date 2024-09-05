Для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть у проваленому проекті з підвищення податків – пропонують збільшити ПДВ

МВФ пропонує встановити серед додаткових джерел поповнення бюджету ПДВ – Данило Гетманцев.

Фото: Данило Гетманцев

Для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому Верховною Радою законопроекті про підвищення податків 11416-д . Серед додаткових джерел пропонують ПДВ. Про це повідомив за результатами спільної зустрічі голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

Як відомо, 4 вересня місія Міжнародного валютного фонду почала дискусії з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів. Раніше повідомлялося, що під час візиту місії МВФ буде підштовхувати Україну до швидшої девальвації гривні, зниження процентних ставок і посилення заходів зі збору податків, щоб заповнити дефіцит бюджету.

Іноземні медіа також зазначали, що для закриття «діри» у бюджеті, МВФ планує спонукати Нацбанк України девальвувати гривню швидшими темпами та пом’якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки покликані збільшити надходження до бюджету України в національній валюті та здешевити запозичення для Мінфіну. За їх даними, МВФ також розкритикував план уряду щодо підвищення кількох податків як надто м’який і закликав уряд і Президента України розглянути можливість збільшення ширшого спектру податків. Однією з можливих пропозицій є підвищення податку на додану вартість.

В свою чергу, Данило Гетманцев прокоментував результати зустрічі із місією МВФ наступним чином.

«Провели чергову зустріч з МВФ за участю Мінфіну та Нацбанку. Складна розмова. Очевидні виклики.

Неможливість пояснення позиції «патріотів» від опозиції та навіть деяких від монобільшості, що відмовили у фінансуванні власній армії.

Очевидні кроки, що треба робити та невідворотність катастрофи при зволіканні.

По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проекті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ.

Обговорили також екстра податок на банки. Дискусія триває.

Працюємо» - зазначив він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада провалила голосування за підвищення податків, і деякі депутати, які голосували проти, вважають, що спочатку треба прийняти законопроект 6490-д про переатестацію співробітників митниці. Про необхідність переатестації та «реформи Митні» також говорила і екс-спецпредставник США Пенні Пріцкер.

Голова Нацбанку Андрій Пишний, зі свого боку, зауважив, що у межах місії увага буде зосереджена на можливостях акумулювання внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету, які зросли, зважаючи на тривалість та інтенсивність війни.

«Завдання дійсно непросте. Ми вбачаємо, що в його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку.

Також обговорюватимуться питання підтримання достатнього рівня міжнародних резервів та збереження макрофінансової стабільності. Важливе значення матиме пошук оптимального комплексу заходів монетарної та фіскальної політики» - зауважив Андрій Пишний.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», між радником керівника Офісу Президента Тимофієм Миловановим та заступником виконавчого директора МВФ від України Владиславом Рашкованом спалахнула дискусія. Тимофій Милованов вважає, що Владислав Рашкован «мав би піти у відставку з МВФ або скликати Раду директорів і вимагати заблокувати рішення послати місію до рф, а він замість цього пише пости на ФБ».

Автор: Наталя Мамченко

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